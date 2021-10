Caen. CESI, des formations en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

En Normandie, CESI accueille plus de 1 600 étudiants, apprentis et alternants. Il forme également, chaque année, plus de 600 salariés d'entreprises, que ce soit dans ses locaux CESI ou au sein même des entreprises. À travers ses écoles (École d'Ingénieurs, École Supérieure de l'Alternance et École de Formation des Managers) et son activité de recherche, l'objectif est de préparer aux métiers de demain et d'accompagner les différentes mutations.

Depuis janvier, CESI est installé sur le site Rouen Madrillet Innovation au sein du Campus Sciences & Ingénierie Rouen Normandie. D'une superficie de 10 000 m2, ce nouveau campus permet à CESI d'accueillir un public de tous âges et de différents statuts (apprentis, étudiants, alternants, stagiaires de la formation professionnelle, demandeurs d'emploi...).

Le démonstrateur "Industrie du futur" est au cœur du bâtiment qui comprend un ensemble de locaux d'enseignement, un pôle de recherche et d'innovation, un amphithéâtre de 320 places, 3 Créativ'Lab et d'espaces de co-working. CESI a souhaité un bâtiment à l'image de ses valeurs : une référence à la haute technologie, un développement des pratiques de travail collaboratif favorables aux apprentissages, et une ouverture vers les entreprises régionales, le grand public, les scolaires, et l'international.

En septembre 2020, CESI a emménagé dans un nouveau Campus sur le plateau Science & Innovation Park EPOPEA. Implanté sur Caen depuis 2018, le nouveau campus CESI de 1000 m² marque une nouvelle étape majeure de son développement. Fablab, outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée, Creativ'Lab, 8 salles pédagogiques, 2 coworkings et également démonstrateur " Innovation Numérique " sont mis à disposition des 200 apprenants et des partenaires CESI.