Coronavirus: le point sur la pandémie

Enquête de l'OMS en Chine: les Etats-Unis inquiets

Les Etats-Unis ont de "fortes inquiétudes" sur les premiers résultats de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les origines du coronavirus en Chine.

"Pour mieux comprendre cette pandémie et préparer la prochaine, la Chine doit rendre accessibles ses données sur les premiers jours de l'épidémie", a exigé la Maison Blanche.

L'OMS veut "plus de données"

Le chef de la délégation de l'OMS qui s'est rendue en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie a exprimé sa frustration samedi sur le manque d'accès aux données brutes pendant cette mission, déclarant qu'il en fallait plus pour détecter d'éventuels cas précoces du Covid-19.

"Nous voulons plus de données. Nous avons demandé plus de données", a déclaré dans un entretien avec l'AFP Peter Ben Embarek, qui est allé avec son équipe pendant un mois à Wuhan, où le coronavirus responsable de l'épidémie a été découvert en décembre 2019.

Des experts pour un accès équitable au vaccin

Les vaccins ne pourront mettre un terme à la pandémie que si tous les pays reçoivent des doses de façon rapide et équitable, ont souligné des experts samedi.

Au moment où plusieurs pays envisagent des passeports vaccinaux avant la reprise des déplacements internationaux, les auteurs de cette lettre ouverte parue dans The Lancet estiment que l'accumulation des doses de vaccins dans les pays les plus riches risque de prolonger la crise sanitaire.

Iran : mise en garde contre une "4e vague"

Le président Hassan Rohani a mis en garde contre une "quatrième vague" en Iran, après une hausse du nombre des cas dans certaines régions.

Après plusieurs semaines de faibles niveaux de contamination, certaines villes de la province du Khouzestan, dans le sud-ouest, sont dorénavant des zones "rouges".

L'Iran est le pays du Moyen-Orient le plus endeuillé par la pandémie due au coronavirus avec près de 59.000 morts sur plus d'un million et demi de personnes contaminées.

France: pas de confinement dans l'est

En Moselle, département de l'est de la France durement touché par l'épidémie, notamment avec une progression du variant sud-africain, les écoles restent ouvertes et il n'y a pas de confinement local, les mesures actuelles apparaissant "à ce jour suffisantes", selon les autorités.

De nouvelles mesures ont été prises dans le département du Nord, limitrophe de la Belgique, où "la présence du variant anglais s'est accélérée" autour de Dunkerque, a annoncé la préfecture.

Autriche: manifestation contre les restrictions

Quelque 2.000 personnes, selon la police, ont de nouveau bravé une interdiction de manifester samedi à Vienne pour protester contre les dispositions visant à endiguer le coronavirus.

L'Autriche a été une troisième fois confinée après Noël. Face à la colère d'une partie de la population, les musées ont été rouverts lundi, comme les magasins. Les écoles accueillent à nouveau les élèves, deux jours par semaine.

Des Tchèques se précipitent pour passer en Allemagne

Des Tchèques se sont précipités samedi à la frontière avec l'Allemagne pour la franchir avant sa fermeture dimanche décidée par Berlin pour contrer la diffusion des très contagieux variants du coronavirus.

Plus de 2,38 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,38 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi samedi par l'AFP à partir de sources officielles.

Après les Etats-Unis (484.149 morts), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (238.532), le Mexique (172.557), l'Inde (155.550) et le Royaume-Uni (116.287).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.