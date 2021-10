Calvados. Covid-19 : cinq classes fermées à Caen et Douvres-la-Délivrande

Les services de l'État ont été informés vendredi 12 février que cinq élèves de collèges et lycées à Caen et Douvres-la-Délivrande ont été testés positifs à un variant à la Covid-19. Après concertation avec les maires concernés, il a été décidé par arrêté préfectoral de suspendre l'accueil de ces élèves jusqu'à mardi 16 février inclus. Sont concernées à Caen, une classe préparatoire littéraire du lycée Malherbe, une classe de terminale du lycée Claudel, la classe de 5e C du collège Pasteur ainsi que la classe de 6e Ravel du collège Saint-Pierre Lébisey. À Douvres-la-Délivrande, l'unique classe concernée est une classe de seconde du lycée Notre-Dame-de-Nazareth.

Les élèves de ces classes devront présenter un test PCR négatif pour revenir en classe. Les élèves touchés devront quant à eux respecter une période d'isolement de 10 jours, soit jusqu'au 19 février inclus.

La préfecture précise que les "modalités de continuité pédagogique seront communiquées aux élèves et à leur famille par la direction des établissements scolaires".