Normandie. Covid-19 : 1 271 hospitalisations dont 126 en réanimation

"La situation épidémique se stabilise mais reste importante. Il faut être prudent", annonce Thomas Deroche, directeur de l'Agence régionale de santé de Normandie. Ce vendredi 12 février, le taux d'incidence est de 153 cas pour 100 000 habitants dans la région. Le département le plus touché est l'Eure (177), suivi de la Seine Maritime (168), de la Manche (162) et de l'Orne (149). Le Calvados conserve sa dernière place. Pour l'heure, 1 271 personnes sont hospitalisées dans la région dont 126 en réanimation contre 1 361 hospitalisations dont 133 réanimations lundi 8 février. "45 % des lits de réanimation sont occupés par des cas de Covid-19, ce qui oblige tout de même les hôpitaux à déprogrammer et se réorganiser", précise le directeur de l'ARS.