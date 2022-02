Une étudiante de RBS au sommet

Victoire Migeot, étudiante en 2e année du Master Grande Ecole de Rouen Business School (RBS), a été élue présidente de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, pour un mandat d'un an, a annoncé l'école rouennaise.

Victoire Mageot est vice-présidente et responsable qualité d'Altéo Conseil, la junior-entreprises de RBS. Créée en 1971, Altéo Conseil est une association étudiante fonctionnant sur le modèle des cabinets de conseil et s'est spécialisée dans la réalisation d'études à l'attention de l'Ecole, de ses associations, mais également des PME ainsi que des grandes entreprises. Elle réunit aujourd'hui 40 membres ainsi que 130 cotisants, et affiche un chiffre d'affaires de 80.000€.