Normandie. Covid-19 : la barre des 2 000 décès à l'hôpital est franchie

Le premier cas mortel de Covid-19 a été enregistré le 6 mars 2020, dans un hôpital de Seine-Maritime. Onze mois après le début de l'épidémie, la Normandie a franchi, lundi 8 février, la barre très symbolique des 2 000 décès dus à la Covid-19 dans les hôpitaux de la région, soit en moyenne six décès par jour liés au virus. La deuxième vague est, sans nul doute, plus mortelle que la première, avec plus de 1 000 décès en l'espace de cent jours, soit une moyenne de dix décès quotidiens depuis le 1er novembre.