France-Monde. La politique étrangère de Joe Biden déjà contestée

Après le discours-programme de Joe Biden en politique étrangère, inquiétude des associations de défense des droits de l'homme : elles craignent que des interventions américaines dans la politique intérieure de divers Etats ne provoquent le contraire des résultats espérés. Biden annonce par exemple qu'il va “combattre” les lois des Etats qui n'iraient pas dans le sens de la promotion des droits des “personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, queer et intersexe à travers le monde”. Pour avoir tenté la même chose envers l'Ouganda, la Gambie et le Liberia, Barack Obama n'avait abouti qu'à un durcissement de la répression dans ces pays. Et en Russie, les militants gay sont dénoncés désormais comme “agents de l'étranger”.