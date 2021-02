Alençon. C'est parti pour six mois de gros travaux dans le centre-ville

Comme prévu, les travaux de la nouvelle phase de requalification du centre-ville d'Alençon ont débuté lundi 8 février. Il s'agit de rénover les canalisations des réseaux d'eau qui sont hors d'âge. Mais aussi, ensuite, de donner un caractère plus contemporain à tout le secteur du bas de la rue Saint-Blaise. Ces travaux vont durer environ six mois. Dans un premier temps et jusqu'à début mars, la rue Cazault est barrée à la circulation, dans les deux sens, et le stationnement y est interdit.

Puis en mars, auront lieu les travaux de rénovation des canalisations souterraines en bas de la rue Saint-Blaise, qui à son tour sera totalement fermée à la circulation. Mêmes travaux, mais à partir du mois d'avril, sur le Cours Clemenceau, qui lui aussi, sera alors interdit.

Puis les travaux d'aménagement de tout ce secteur débuteront, notamment avec la suppression des feux tricolores et la création d'un carrefour giratoire. La fin de cet énorme chantier est programmée pour le mois d'août.