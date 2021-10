Orne. Bientôt des masques flériens dans les grandes surfaces

C'est une incroyable révolution. Les masques que vous portez sur le nez à longueur de journée ne vont bientôt plus venir de Chine, mais de… Flers, dans l'Orne !

Des masques "made in France" et même "made in Orne" bientôt dans les grandes surfaces, c'est ce qu'a annoncé jeudi 4 février Michel-Edouard Leclerc, chez nos confrères de BFMTV : "Je suis en train de constituer une filière de production française de masques chirurgicaux avec une boîte qui s'appelle Lemoine", a précisé le PDG. "Ils seront vendus dans nos magasins au même prix que ceux actuellement importés de Chine, sous notre marque distributeur." Seule incertitude pour l'heure : "Ça va venir, mais je n'ai pas encore la date précise."

Les établissements Lemoine, leaders européens, n°2 mondial des produits d'hygiène en coton, sont implantés sur la zone Normand'innov à Caligny, au nord de Flers. Un autre établissement, implanté à Athis-de-l'Orne, fabrique des masques Covid, mais en tissus. Le groupe familial possède dix usines implantées sur les cinq continents.

