Covid-19. Vaccination : 450 injections quotidiennes dans la Manche

Dans les hôpitaux et autres centres de vaccination, on répond que "le carnet de rendez-vous est plein jusqu'au 15 mars" mais en réalité, on attend l'arrivée de nouvelles doses pour pouvoir accélérer la campagne. Une accélération nécessaire si on veut terminer de vacciner avant 2025.

26 000 Manchois vaccinés fin février ?

Sur les sept derniers jours de vaccination dans la Manche (27 janvier au 3 février), le rythme quotidien est de 444 injections. À ce rythme-là, d'ici la fin du mois de février, 26 000 Manchois pourraient avoir reçu au moins une dose du vaccin. Ils étaient un peu plus de 15 000 fin janvier. Problème, on est sur un ralentissement, assez net, de la cadence de vaccination. En janvier, nous étions plutôt sur un rythme quotidien de 600 injections. Pour vacciner les quelques 300 000 Manchois majeurs avec la cadence actuelle, il faudrait plus de 4 ans et demi (1 350 jours), puisque rappelons le, chaque patient doit recevoir deux doses pour être vacciné. Loin, bien loin, de la fin de l'été 2021 fixée par le président de la République. Pour tenir cet objectif, à raison de six jours de vaccination par semaine, il faudra réaliser en moyenne plus de 2 600 injections par jour, six fois plus qu'aujourd'hui...