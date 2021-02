Seine-Maritime. 12 bornes déployées à Elbeuf pour se connecter gratuitement au wifi

Ce sont 12 bornes wifi en cinq lieux qui seront opérationnelles courant février aux jardins de l'Hôtel de ville d'Elbeuf, à la salle Franklin, au Petit Atelier, à l'intérieur du complexe sportif de La Cerisaie et dans son parc urbain. L'objectif est de "réduire la fracture numérique et la discrimination sociale, géographique ou générationnelle des Elbeuviens les plus vulnérables", selon le maire, Djoudé Mérabet, qui a présenté ce déploiement mercredi 3 février. Un enjeu majeur dans la lutte contre l'exclusion numérique de certains habitants. Ces installations, réalisées par la ville, entrent dans le projet européen de développement du wifi public qui permet à la collectivité de percevoir une subvention de 15 000 € dans ce projet d'un coût total de 60 000 €.