Orne. Sécurité routière : 28 morts et 202 blessés en 2020

Mardi 2 février, la préfecture de l'Orne a dressé le bilan 2020 des accidents sur les routes dans le département. Ce bilan s'établit à 28 morts et 202 blessés dans 180 accidents, contre, en 2019, 30 morts et 240 blessés dans 198 accidents. Selon la préfecture, l'alcool et les malaises sont, dans cet ordre, les deux principales causes d'accidents mortels.

Reflet de la population âgée dans l'Orne, 36 % des tués sont des seniors. Chez les 18-24 ans, le nombre d'accidents ans reste stable, mais ils sont responsables dans 91 % des accidents impliquant au moins un jeune.

Infractions, alcool et stupéfiants

Du côté des infractions en 2020 dans l'Orne, les forces de l'ordre ont verbalisé 4 451 excès de vitesse, 1 210 usages du téléphone au volant, 539 non-respects d'un stop, 195 franchissements d'une ligne blanche, 98 non-respects d'un feu rouge.

Au total sur l'année, 71 585 contrôles d'alcoolémie ont été effectués, dont 727 se sont révélés positifs, ainsi que 3 710 contrôles de stupéfiants, dont 501 se sont révélés positifs.