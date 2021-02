Le Havre. Covid-19 : face à l'augmentation des cas, une opération dépistage menée

L'épidémie de Covid-19 accélère en ce début d'année sur le territoire du Havre Seine Métropole. Entre le vendredi 22 et le jeudi 28 janvier, le taux d'incidence s'élevait à 200,3 cas pour 100 000 habitants, contre 134 début janvier. L'Agence régionale de santé et la communauté urbaine ont décidé de mettre en place des opérations de dépistage du mardi 2 au vendredi 5 février. Toute personne souhaitant se faire tester peut se rendre sur un site de dépistage participant à l'opération, sans rendez-vous et sans ordonnance. Un centre éphémère est installé à la salle des fêtes Alfred-de-Musset (avenue du Bois-au-Coq au Havre). Il est ouvert de 10 heures à 17 heures.

De plus, les sites du laboratoire Cerballiance élargissent leurs horaires : laboratoire de biologie médicale Verdun de 9 heures à 16 heures, site de dépistage de la gare de 9 heures à 15 heures et site de dépistage de l'hôtel de ville de 9 heures à 17 heures. En cas de test positif, une recherche de variant anglais sera systématiquement réalisée. Une vingtaine de pharmacies participe également à l'opération.