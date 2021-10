Politique. Le baromètre, un outil de transparence pour tous les citoyens 

"C'est une innovation qu'il faut que tous les citoyens connaissent", annonce fièrement Amélie de Montchallin, ministre de la transformation et de la fonction publique. Cette représentante du gouvernement était de passage ce vendredi 29 janvier à la préfecture du Calvados pour échanger avec six citoyens sur le baromètre, un nouvel outil développé par l'État depuis le 13 janvier 2021, qui met à disposition de tous, les actions politiques menées. "C'est un outil utile. Il met en lumière des politiques mises en place qui correspondent au quotidien de tous. Tout le monde peut s'y reconnaître", ajoute Tom, étudiant et futur professeur des écoles au cours de l'échange. Pendant près d'une heure, citoyens et élus ont discuté autour de cette nouvelle fonctionnalité développée par le gouvernement et les actions réalisées dans le département sur certains sujets tels que l'éducation, les violences faîtes aux femmes ou le plan vélo. Les informations sur les 25 premières politiques publiques prioritaires du gouvernement seront mises à jour chaque trimestre sur le site.