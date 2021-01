Le Havre - Rouen. Les ports résistent plutôt bien à la crise

Les ports du Havre et de Rouen ont bien résisté à la crise sanitaire et économique de 2020. Haropa (ports du Havre, Rouen et Paris) faisait son bilan jeudi 28 janvier. Malgré un contexte très particulier, la baisse du trafic globale (maritime et fluvial) n'est que de 6 % par rapport à 2019 et la reprise est nette sur le second semestre.

C'est le trafic maritime qui a le plus souffert, avec un recul de plus de 16,7 %. En cause : les effets de la crise sanitaire mondiale et l'arrêt de la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher à cause d'un accident technique. La raffinerie a donc nettement moins importé de pétrole brut. L'activité conteneur reste la filière la plus impactée. La baisse des échanges avec la Chine s'est fait ressentir très tôt en 2020, dès le début de la crise sanitaire en Asie. Les échanges avec la Chine représentent 22 % du trafic du port du Havre. Mais la filière amorce sa reprise depuis cet été (-1 % seulement au second semestre, contre -28 % au premier semestre).

Le trafic roulier a été fortement à la peine en début d'année. Les ventes de voitures ont chuté lors du premier confinement, mais dès juin, l'activité est repartie, retrouvant son niveau d'avant crise. Il est toutefois à noter que l'on importe plus que l'on exporte.

Autre aspect positif : 2020 a été une année record pour l'exportation de céréales depuis le port de Rouen (8,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 6 %). Le trafic de granulats a également enregistré une forte progression (+ 34,2 %), enregistrant aussi un niveau record.

Du côté du trafic fluvial, l'activité s'en est sortie. Elle n'enregistre qu'une baisse de 3,8 %. Les grands chantiers parisiens ont boosté l'activité des péniches (construction du Grand Paris Express et les travaux des Jeux Olympiques 2024).

Haropa a continué à investir en 2020 (462 millions d'euros, dont 162 millions d'argent public et 300 millions d'investissements privés). Parmi les grands travaux à noter : l'agrandissement de Port2000, les chantiers des éoliennes offshore au Havre ou encore l'électrification des quais à Rouen.