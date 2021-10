Seine-Maritime. Une expérimentation pour ramener les bénéficiaires du RSA vers l'emploi

Le Département de Seine-Maritime fait partie de l'un des 14 territoires retenus pour l'expérimentation. Dès le mois de février, il testera sur l'Unité territoriale d'actions sociales (UTAS) Boucles de Seine le nouveau Service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE). Son principe : un guichet unique pour les bénéficiaires du RSA afin de leur permettre de revenir rapidement vers l'emploi. "Nos moyens seront très individualisés, avec des immersions en entreprises, des entretiens personnalisés, des outils informatiques pour porter ce challenge", détaille Bertrand Bellanger, président du Département. Pour faire simple, le bénéficiaire du RSA n'aura plus qu'une porte à pousser pour accéder aux dispositifs prévus par Pôle emploi, le Département ou les autres acteurs. L'accent sera mis sur les nouveaux bénéficiaires du RSA. "Plus on prend le problème tôt, plus vite on arrivera à retrouver un emploi aux personnes", estime Brigitte Klinkert, ministre déléguée en charge de l'Insertion qui a fait le déplacement à Rouen, jeudi 28 janvier, pour l'occasion.

En Seine-Maritime, 43 300 foyers bénéficient du RSA, soit une hausse de 5 % en 2020. Le territoire de l'UTAS Boucles de Seine concentre à lui seul plus de 14 000 bénéficiaires.

Une aide pour le médico-social

Depuis le 1er janvier, une autre aide est en place dans le département pour les bénéficiaires du RSA qui souhaitent reprendre une activité dans le médico-social. Ils peuvent dans ce cas cumuler pendant trois mois leur salaire et les revenus du RSA. Une prime de 150 euros s'ajoute le premier mois pour lever les freins au retour à l'emploi. Dans le département, les besoins sont criants dans ce domaine d'activité. L'ADMR en Seine-Maritime a annoncé le besoin en recrutement de 500 personnes, dont 200 en CDI dans le secteur de l'aide à la personne.