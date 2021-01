Rouen. De faux policiers et faux agents des eaux dérobent bijoux et argent

À Rouen, un couple de personnes âgées de 85 ans a été la cible d'un vol par ruse, mercredi 27 janvier. Vers 12 h 30, deux hommes se sont présentés à leur domicile, sur la rive droite, comme étant des agents des eaux. Les victimes les laissent entrer et l'un des suspects se dirige vers la cuisine pour faire couler l'eau.

Quatre suspects recherchés

Quelques instants plus tard, deux personnes se présentant comme des policiers arrivent à l'entrée de l'habitation et expliquent que les premiers arrivés sont des voleurs. "Un autre individu sort également de l'habitation avec une trousse remplie de bijoux dans les mains. Les faux policiers prennent alors la trousse pour effectuer un semblant de relevé d'empreintes", raconte une source policière.

Les faux policiers demandent ensuite aux deux victimes de leur indiquer les endroits où ils cachent bijoux et argent. "Ils arrivent à leurs fins et les faux policiers repartent à pied avec les deux faux interpellés", poursuit notre source policière. Les victimes s'aperçoivent finalement de la supercherie avec des bijoux dérobés et plus d'une centaine d'euros volés.

Les quatre hommes, âgés d'une quarantaine d'années, sont activement recherchés. Des relevés de traces et indices ont été menés par le Groupe d'enquête criminalistique et les investigations ont été confiées à la sûreté départementale.