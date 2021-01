Paluel. La centrale nucléaire arrêtée… à cause de poissons !

La centrale nucléaire de Paluel a connu un incident inhabituel, mercredi 20 janvier. Les unités de production 1 et 4 se sont arrêtées de manière automatique à 20 h 25 et 21 h 25, indique EDF.

Des poissons ont bloqué les filtres des pompes

Une mise en sécurité à la suite de la "présence importante et non prévisible de poissons dans les tambours filtrants de la station de pompage, dans la partie non nucléaire des installations". La station permet de pomper l'eau de la Manche pour refroidir les réacteurs. Les unités de production 2 et 3, qui avaient été découplées du réseau électrique à titre préventif, ont été reconnectées au réseau national le jeudi 21 janvier, à 3 h 30 et 6 heures. Le redémarrage de l'unité de production 1 a pu être effectué quelque temps après. Le réacteur numéro 4 est resté à l'arrêt. Depuis samedi 23 janvier, il est en maintenance pour un rechargement de combustible. L'incident de la semaine dernière est intervenu alors que la centrale réalisait un exercice simulant un scénario catastrophe, pour tester la Force d'action rapide nucléaire. Il n'y a, bien sûr, pas de lien entre l'incident et l'exercice.