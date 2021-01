Musique. Un nouveau single pour Jean-Louis Aubert, extrait du "Refuge"

Jean-Louis Aubert a dû annuler sa tournée Olo tour l'an dernier. Si tout va bien, elle reprendra en fin d'année, en octobre 2021. Jean-Louis Aubert passera au Zénith de Caen le 9 novembre 2021 et le 2 mars 2022. Il sera au Zénith de Rouen le 8 novembre 2021 et le 1er mars 2022. Vous pouvez déjà réserver. Pour patienter, profitez de Où me tourner, à écouter dès maintenant.

Jean-Louis Aubert sera le président d'honneur des Victoires de la musique le vendredi 12 février prochain.