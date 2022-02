Le contournement Est de Rouen menacé ?

"Le contournement Est est, lui aussi, plus que jamais menacé. Si l'information n'est pas encore officielle, elle reste néanmoins très préoccupante", estime Edgar Menguy, président du groupe UMP Réussir Ensemble à Rouen. Concernant la LNPN, qui pourrait également subir la cure d'austérité étatique (lire notre article), Edgar Menguy rappelle qu'en "janvier dernier, au Zénith de Caen, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, évoquait la future Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) et déclarait (...) 'Les Normands ont droit à des trains qui arrivent vite... et à l'heure'."

Pour l'heure, aucune décision quant à la poursuite ou non de la LNPN et du contournement Est n'a été officiellement prise.