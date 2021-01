Calvados. Deux tentatives de vol à main armée près de Caen

Deux tentatives de vol à main armée ont eu lieu coup sur coup ce mercredi 20 janvier, près de Caen. À 12 h 20 à Biéville-Beuville, deux personnes avaient rendez-vous avec les vendeurs d'une voiture mise en ligne sur le site d'annonces Leboncoin. À son arrivée sur le parking du supermarché Carrefour Market, le couple de revendeurs, un homme et une femme d'environ 70 ans, a eu la mauvaise surprise de tomber sur deux hommes armés d'un pistolet et d'un couteau. Les deux victimes ont été menacées mais ont finalement réagi à temps pour prendre la fuite et prévenir les gendarmes. Le couple de septuagénaires est choqué.

Seulement, une demi-heure plus tard, les deux hommes ont récidivé à Ver-sur-Mer, devant une pharmacie. Ils avaient donné rendez-vous à un homme d'une quarantaine d'années, qui vendait lui aussi son véhicule d'occasion. L'homme a pris la fuite et a, à son tour, prévenu la gendarmerie.

Pour l'heure, aucun des deux auteurs n'a été arrêté. Des techniciens en investigation criminelle sont sur place.