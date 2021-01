Alençon. Des élus dénoncent des horaires de trains non adaptés aux usagers

La députée de l'Orne Chantal Jourdan et le maire d'Alençon Joaquim Pueyo se plaignent d'horaires de trains "inadaptés aux attentes des voyageurs".

Ils ont écrit début janvier au Directeur régional de la SNCF ainsi qu'à la Région Normandie. Les deux élus évoquent le train qui parcourt le trajet Alençon-Sées-Surdon : il partait à 17 h 23, il part désormais à 17 h 13, ce qui est trop tôt pour les scolaires, étudiants et salariés, qui doivent désormais attendre le suivant, une heure plus tard… Même punition avec un autre train, cette fois-ci au départ de Caen à 7 h 45, qui n'arrive qu'à 9 h 01 à Alençon et ne permet ni aux scolaires, ni aux professionnels, d'arriver à temps. Tous sont donc contraints de prendre le train précédent, à 6 h 44…