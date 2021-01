Tennis de Table (Pro A). Le Caen TTC prêt à attaquer la phase retour

Opposés dans leur salle à La Romagne pour la dernière journée des matchs aller, mardi 12 janvier, les joueurs du Caen TTC n'ont pas su déjouer le piège tendu par leurs adversaires (défaite 3-1). Sans leur numéro 1 Wang Yang, le seul point a, au final, été remporté par Antoine Hachard. "C'est comme à Angers, regrettait l'unique vainqueur caennais. On méritait peut-être des points en plus. C'est rageant mais je me dis qu'en continuant à proposer du bon tennis de table, on regagnera des matchs." A mi-parcours, le Caen TTC a gagné quatre matchs et en a perdu le même nombre. Si le calendrier complet de la phase retour est en cours de construction, on connait toutefois le menu de la 9e journée. Les Normands recevront Jura-Morez le mardi 26 janvier.