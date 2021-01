Covid-19. Les consultations médicales restent possibles pendant le couvre-feu

Alors que le couvre-feu à 18 heures est effectif sur le territoire national, le conseil de l'Ordre des médecins du Calvados rassure les médecins et les patients, les informant que les consultations médicales sont maintenues après 18 heures. Il précise que le ministère des Solidarités et de la Santé a confirmé "le maintien de l'ouverture des cabinets médicaux, cliniques et services hospitaliers après 18 heures, pour toutes leurs activités, permettant ainsi aux patients de consulter leur médecin, munis de leur attestation de déplacement dérogatoire dûment remplie". Les consultations à domicile seront également possibles. Les médecins devront simplement présenter leur carte professionnelle, qui remplace l'attestation, en cas de contrôle de gendarmerie.