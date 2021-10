Ski alpin: Foss-Solevaag vainqueur à Flachau, belle opération pour Pinturault 3e

C'est la première victoire en Coupe du monde du Norvégien de 29 ans et le premier podium dans la discipline depuis près d'un an pour le Français et sa 2e place à Schladming le 28 janvier 2020.

Au lendemain de la grave blessure à l'entraînement du tenant du titre du gros globe Aleksander Aamodt Kilde (rupture du ligament croisé du genou droit), le Français accroît ainsi encore un peu son avance au général sur son plus proche challenger, le Suisse Marco Odermatt, qui pointe désormais à 277 points.

Le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, auteur du chrono le plus rapide de la première manche, a confirmé dans la deuxième pour s'imposer avec 76 centièmes d'avance sur l'Autrichien Marco Schwarz et 95 sur Pinturault.

Côté français, la déception est venue de Clément Noël, qui n'a pas terminé la première manche. Au lendemain de son premier podium de l'hiver (2e), il a fait une faute fatale à mi-parcours qui l'a envoyé à terre.

Victor Muffat-Jeandet et Jean-Baptiste Grange ont terminé respectivement 18e et 19e à plus de deux secondes du vainqueur.