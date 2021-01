Après le drame de Ouistreham. "On sait toujours quand on part mais on ne sait jamais si on va revenir" 

C'est ce vendredi 15 janvier dans la matinée, que Yannick Quenea, ancien marin pêcheur, poissonnier à Ouistreham et président de l'association des disparus en mer, a appris le naufrage du chalutier Breiz, qui a coûté la vie à trois marins. "Ce sont nos collègues de la SNSM qui nous ont prévenus. C'est choquant", raconte l'ancien pêcheur. Cette nouvelle fait remonter à la surface des souvenirs douloureux. "J'ai perdu deux copains à la mer lorsque j'étais jeune patron-pêcheur. J'ai déjà vécu ce drame", poursuit Yannick Quenea. Pour la famille des marins pêcheurs, l'angoisse est permanente. "Ma femme a vécu ça toute sa vie. On sait toujours quand on part mais on ne sait jamais si on va revenir. C'est le quotidien des marins", conclut-il.