Seine-Maritime. Le Département réaffirme son soutien financier au contournement Est

Le Conseil départemental de la Seine-Maritime a été la première collectivité à répondre à la sollicitation du préfet demandant de confirmer (ou non), d'ici fin février, leur soutien financier au contournement Est de Rouen. À travers une assemblée plénière dédiée à cet unique sujet jeudi 14 janvier, les élus ont voté à majorité en faveur du projet.

Les socialistes s'abstiennent

38 voix pour, six contre et surtout 26 élus se sont abstenus : il s'agit des socialistes qui avaient annoncé ne pas vouloir se positionner à nouveau alors que le budget alloué au projet avait déjà été adopté par le passé. 22 millions d'euros sont ainsi prévus par le Département, sur un coût total qui devrait avoisiner le milliard d'euros.

Cette nouvelle prise de position en faveur du contournement Est intervient six semaines après de nouveaux échanges entre les partisans et les opposants au projet. Sa réalisation dépendra principalement de la position de la Métropole Rouen Normandie, dont le nouveau président, Nicolas Mayer-Rossignol, a rappelé qu'il s'agissait d'un projet qui n'a plus raison d'être.