Rouen. A133 - A134 : le monde économique met la pression en attendant le vote de la Métropole

Depuis 50 ans que le projet de contournement est de Rouen est sur la table, chacun a pu peaufiner ses arguments. Depuis le jeudi 19 novembre et le rejet des recours contre l'utilité publique du projet par le Conseil d'État, les derniers obstacles semblent levés et chacun s'échine à les rappeler. Dans une conférence de presse commune, Chambre de commerce et d'industrie, syndicats patronaux ou associations d'entreprises ont crié leur engagement pour l'autoroute A133-A134, agitant la bannière de l'attractivité, de la compétitivité et de l'emploi. "Le flux routier, souvent décrié, est un flux essentiel dans la compétitivité des ports", estime notamment Christian Boulocher, président de l'union portuaire rouennaise.

Le silence de Nicolas Mayer-Rossignol

En face, les opposants rassemblés en collectif ne désarment pas, pointant l'impact écologique, les reports de circulation qui restent à démontrer et le coût du projet de 886 millions d'euros (en 2015), de l'argent public en majorité. Dans cette habituelle opposition, un silence est devenu particulièrement assourdissant. Celui de Nicolas Mayer-Rossignol, le maire PS de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, qui s'est clairement positionné contre l'autoroute pendant la campagne, à l'inverse de son prédécesseur du même bord politique, Frédéric Sanchez. "NMR" ne s'exprime pas sur le sujet et les spéculations vont bon train sur sa capacité à garder une majorité sur son opposition au contournement, alors que les acteurs économiques le somment de tenir les engagements de la collectivité. Verdict le lundi 14 décembre, lors du conseil métropolitain qui doit décider ou non de l'attribution des crédits métropolitains au projet, à hauteur de 66 millions d'euros.