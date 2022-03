Terrasses du jeudi : Profitez, ce sont les dernières

Les Terrasses du jeudi, 12e édition, se terminent déjà. Malgré la pluie, le cru 2012 a proposé aux Rouennais un programme de concerts de qualité. Rappel du concept : certains bar du centre-ville et la mairie s’associent pour une soirée de concerts tous azimuts.



Le programme du jeudi 26 juillet :

-Faso Ouattara. Place du 19-Avril-1944, à 18h45 et 20h30.

-Jean-Pierre Fourment, trio de jazz contemporain. Place des Carmes, à 18h30 et 20h15.

-Taraf Dekalé, klezmer tzigane. Place du Vieux-Marché, à 19h et 20h45.

-Jesus Christ Fashion barbe, pop-rock. Espace du Palais à 19h30 et 21h15.

-Bonga World Music. Place Saint-Marc, à 22h30.

-Vîrus, hip-hop .Pace de la Calende, devant La Flèche, à 19h15 et 21h.

Pratique. Les terrasse du Jeudi, jeudi 26 juillet à Rouen. Gratuit. Informations au 02 35 08 69 00.