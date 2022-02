Et si vous louiez votre voiture ?

Ce réseau, c'est CityzenCar.com. “En France, une voiture roule en moyenne 50 minutes par jour et 20 % ne sortent pas plus de deux fois par semaine !” rappelle-t-il.

“Gagnant-gagnant”

Le principe de CityzenCar est simple. Je possède une camionnette qui ne me sert que pour travailler en semaine. Exceptionnellement, mon voisin en a besoin pour le week-end. Je lui propose donc de la lui louer. D’un côté je réduis mes frais, de l’autre je rends service : “C’est gagnant gagnant !”. Reste à signer un contrat et c’est là que CityzenCar intervient. “Nous mettons en relation, proposons un barème et gérons la caution et l’assurance”.

Créée il y a un an, la plate-forme compte déjà 20 000 aficionados dont 204 en Seine-Maritime, principalement autour de Rouen. Une communauté en plein essor. “Cela répond à un vrai besoin”, note, confiant, David Laval, qui a organisé à Rouen une rencontre entre les Cityzens. “Ce que les gens veulent in fine, c’est aussi un échange humain”. Et quitte à partager sa voiture, peut-être naîtront d’autres idées de partage...

Ariane Duclert