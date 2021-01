Normandie. Covid-19 : quinze nouveaux centres de vaccination à partir de lundi

Le coup d'envoi de la vaccination en Normandie a été donné lundi 4 janvier, au CHU de Rouen, avant de s'étendre sur tout le territoire. Selon l'Agence régionale de santé (ARS), 40 établissements de santé, publics et privés, ont lancé leur campagne de vaccination, ainsi qu'une dizaine d'EHPAD.

Accélération dans les EHPAD ce week-end

Dès ce week-end des 9 et 10 janvier, 13 EHPAD et USLD pilotes vont recevoir leurs doses. Huit centres destinés aux ambulanciers, pompiers, aides à domicile et aux professionnels de santé libéraux âgés de plus de 50 ans ou pouvant développer une forme grave ont aussi donné leurs premières piqûres aux hôpitaux de Caen, Bayeux, Saint-Lô, Alençon, Rouen, Evreux, Vernon et Eu.

L'ARS précise que quinze autres centres vont ouvrir lundi 11 janvier : deux dans le Calvados à Lisieux et Vire, deux dans la Manche à Valognes et Avranches, deux dans l'Orne à Flers et Mortagne-au-Perche, mais aussi neuf en Seine-Maritime et dans l'Eure, à Fécamp, Elbeuf, Dieppe, Lillebonne, Bernay, Verneuil, Gisors et les Andelys.