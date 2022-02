Football : Quevilly 14 joueurs s'en vont

A l’US Quevilly, c’est la fin d’un cycle. Pas moins de 14 départs ont été annoncés. Parmi eux, quelques héros de l’epopée en Coupe de France comme Mathias Jouan (Carquefou), Alexandre Vardin et Julien Valéro (Lucon), en plus d’Anthony Laup, Joris Colinet et Pierrick Capelle, déjà annoncés.



Le temps des matchs amicaux

En attendant de nouvelles recrues, les joueurs de Laurent Hatton ont commencé leur préparation par un match nul (0-0) contre le Paris FC, vendredi 13 juillet, avant de battre Drancy, mardi 17 juillet (2-1).

Du côté du FC Rouen, pas de nouveau côté transferts. Les Diables rouges continuent de préparer leur saison avec trois matchs amicaux prévus cette semaine : un match amical face à Caen mardi 17 juillet (victoire 1 à 0) et ce mercredi 18 juillet face à Boulogne.

Prochain rendez-vous pour Rouen à Villers-sur-Mer, samedi 21 juillet à 18h, face à l’AS Cherbourg.