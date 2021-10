Normandie. GDE Groupe Ecore rachète deux sites industriels au groupe Suez

"Avec cette opération, nous réaffirmons notre ambition de développement. Ces deux sites vont nous permettre d'accompagner de nombreuses entreprises dans l'ouest de la France." C'est l'annonce faite mardi 5 janvier par Philippe Sorret, directeur général délégué du groupe GDE, à la suite du rachat de deux sites industriels normands au groupe Suez, de gestion de l'eau et des déchets. Le premier site concerné se trouve dans le Calvados, dans la commune de Blainville-sur-Orne, avec l'exploitation d'une activité métaux et traite principalement les métaux ferreux, non ferreux, les batteries, les déchets industriels, le bois, le papier et le carton. L'autre est basé dans l'Orne, à Saint-Sulpice-sur-Risle, à côté de L'Aigle, et traite en priorité les déchets ferreux. GDE Groupe Ecore indique qu'il a comme objectif de développer l'activité de ces sites et de les rendre encore plus compétitifs grâce un plan d'investissement important, de plus d'un million d'euros sur les trois prochaines années. Il est également précisé que les sept employés sur les deux sites intégreront le groupe.