Caen. La nouvelle école primaire René-Lemière ouvre ses portes 

La nouvelle école primaire René-Lemière a été inaugurée ce lundi 4 janvier 2021 par Joël Bruneau, maire de la ville de Caen. Ancien collège, l'établissement René-Lemière a subi d'importants travaux de rénovation. Désormais, l'équipe enseignante et les 150 élèves bénéficient d'un espace de 2 180 m2 comprenant une crèche multi-accueil, une "maison des familles" et, plus tard, un centre de loisirs et d'animation. Pour l'ensemble des travaux, le budget s'élève à 4 930 000 €.

