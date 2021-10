Étretat. Un commerce prend feu, les propriétaires relogés par la mairie 

En milieu d'après-midi ce vendredi 1er janvier 2021, un feu s'est déclenché dans les combles d'une habitation située au dessus du magasin Viveco, rue notre Dame à Etretat. Trois lances à incendie ont été nécessaires pour éteindre les flammes et éviter la propagation du feu dans les immeubles mitoyens. Les parents et leurs deux enfants vivant dans le logement ont dû être relogés provisoirement par la mairie. 6 engins et 19 sapeurs pompiers sont intervenus pour l'opération.