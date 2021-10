[Photos]. Ces Manchois ont marqué l'année 2020

2020 a été une année sombre, marquée par la crise sanitaire. La France a vécu un premier confinement au printemps, puis un deuxième, plus allégé, à l'automne. Certains professionnels ont dû cesser leur activité. Pourtant, malgré cette morosité, certains, dans la Manche, n'ont pas hésité à faire preuve de solidarité et ont contribué à redonner de l'espoir.

Le département a ainsi vu fleurir des initiatives positives de citoyens et d'entrepreneurs qui ont voulu aider ceux qui étaient en première ligne.

Une année solidaire

A Cherbourg-en-Cotentin, le Parapluie de Cherbourg, manufacture spécialisée dans la fabrication de parapluie haut-de-gamme, s'était lancé, bénévolement, dans la confection de masques, qui ont ensuite été distribués au personnel soignant du territoire. Plus au sud, Kévin Burnouf, à la tête de la Maison du Biscuit, à Sortosville-en-Beaumont avait offert 1 740 boîtes de ses fameux financiers à l'hôpital Bichat, à Paris, mais aussi aux hôpitaux locaux, comme celui de Cherbourg. Enfin, deux Normands, Julien Delavier et Nicolas Rouland, avaient lancé l'opération gourmande "Des croissants pour nos soignants" pour soutenir à la fois les professionnels dans les hôpitaux et les EHPAD, mais aussi l'activité des boulangers. Plus de 3 000 € avaient été récoltés sur la cagnotte en ligne.

Julien Delavier et Nicolas Rouland avaient mis en place l'opération "Des croissants pour nos soignants", afin de soutenir les soignants pendant la crise sanitaire, mais aussi les boulangers.

Une jeunesse manchoise triomphante

La jeunesse manchoise a aussi été triomphante en 2020. Tony Jouanneault a su fédérer les habitants de Saint-Maurice-en-Cotentin. Elu maire le 23 mai dernier à seulement 21 ans, il est le plus jeune édile du département. Sur le petit écran, le Saint-Lois Léo Mauduit a remporté plus de 410 000 € au jeu de télévision Les 12 coups de midi, sur TF1, auquel il a participé du 31 août au 6 décembre. Le tout grâce à sa détermination et sa grande culture générale. A seulement 20 ans, il intègre le top 5 des champions de l'émission.

Léo Mauduit a été la star des 12 coups de midi sur TF1 du 31 août au 6 décembre. - EndemolShine France

Côté sport, le natif de Cherbourg Benoît Cosnefroy, s'est illustré en portant pendant deux semaines le maillot à pois du meilleur grimpeur sur le Tour de France.

Et aussi... un incendie impressionnant à Donville

Enfin, parmi les images marquantes de l'année 2020, celle de l'incendie de la déchetterie à Donville-les-Bains le 29 mai. Un impressionnant panache de fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde, et 5 000 m2 du site s'étaient entièrement embrasés. Une soixantaine de pompiers avaient réussi à éteindre l'incendie.

L'incendie impressionnant du centre de tri de Donville-les-Bains le 29 mai 2020. - SDIS 50