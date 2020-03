Cherbourg-en-Cotentin. Le Parapluie fabrique bénévolement des masques pour les soignants

La manufacture du Parapluie de Cherbourg l'a annoncé ce lundi 23 mars sur son compte Twitter, mais cela fait déjà "plusieurs jours", selon son directeur Charles Yvon, que salariés de l'entreprise, couturiers et couturières s'activent, et fabriquent bénévolement une centaine de masques par jour. L'entreprise fournit en partie du matériel, épaulée par d'autres comme Les Tissus d'Isa. Les masques seront ensuite donnés aux professionnels de santé à Cherbourg-en-Cotentin et ses alentours.

