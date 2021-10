Musique. Noël 2020 : encore un record pour Mariah Carey

S'il y avait une chanson qu'il ne fallait pas manquer d'enregistrer à l'époque, c'est bien celle-ci. Mariah Carey accompagne les Noëls du monde entier chaque année depuis 1994 et malgré tout, même si tout le monde possède le single, elle continue d'engranger les records rien qu'avec cette musique !

En 2020, Mariah Carey devient l'artiste féminine qui a vendu le plus de fois le même single au Royaume-Uni : "All I want for christmas is you" est quintuple disque de platine !

Il s'est donc vendu à plus de 3 millions d'exemplaires.

La chanteuse américaine a aussi battu son propre record d'écoutes streaming en 24 h.

Pour la période réveillon-Noël, le titre a été écouté 17 223 000 fois sur Spotify, son précédent record datait de décembre 2019 et était de 12 millions d'écoutes.

Sur le top 10 des écoutes de ces 24 heures de fête, seules deux musiques n'étaient pas des musiques de Noël : 7 rings d'Ariana Grande et Sad ! de XXXtentacion .