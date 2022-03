Visiter l'insolite hôpital caché de Dieppe

A l’occasion du 70e anniversaire du raid du 19 août 1942 et des 100 ans du laboratoire pharmaceutique Biomarine, Dieppe Ville d’Art et d’Histoire organise une visite inédite... de sa falaise. L’entrée paraît exiguë ! Et pourtant.Elle est le début d’un dédale de galeries de deux mètres de large desservant des pièces de 12 m2.

Au XIXe siècle, la municipalité déloge les pêcheurs pour creuser le chenal qui aujourd’hui encore relie le quartier du Pollet à l’arrière port. Ces marins trouvent refuge dans la falaise qu’ils attaquent à la pioche ou à la main. En 1942, il devient un hôpital ainsi qu’une maternité ! Près de 200 lits sont installés, 320 blessés opérés, 1500 personnes soignées et 26 enfants y voient le jour.

Pratique. Visite guidée de la Biomarine, 19 rue de Montigny, Dieppe. Mercredis 25 juillet, 8, 15 et 22 août, samedis 28 juillet, 11, 18 et 25 août, à 14h, 15h et 16h. Visite libre les jeudis, vendredis et dimanches de 14h à 17h30. Gratuit.