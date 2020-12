Le Havre. Des points de collecte pour vos sapins de Noël

Le Havre, comme les années précédentes, met en place 37 points de collecte dans toute la ville afin de permettre aux habitants de recycler leur sapin de Noël. Les conifères seront réemployés sous forme de paillage dans les espaces verts de la ville.

37 points de collecte pour les sapins de Noël. - Ville du Havre

"L'an passé, 7 195 sapins ont été collectés et ont ainsi pu être recyclés dans les espaces verts de la ville. Nous invitons les Havrais à renouveler ce geste simple et bon pour l'environnement", explique Augustin Bœuf, adjoint au maire chargé de la propreté et du stationnement. Les points de collectes sont utilisables jusqu'au 31 janvier 2021.

Il est également possible d'apporter son sapin dans un centre de recyclage de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Dans tous les cas, le sapin doit être débarrassé de ses décorations et de tout emballage (une poubelle sera mise à disposition des habitants pour y déposer ces objets non acceptés) avant d'être déposé aux points de collecte et dans les centres de recyclage. Toutes les variétés de sapins sont acceptées, sans exception.