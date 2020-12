Calvados. Veillées et messes de Noël : les horaires dans le département

CAEN – Saint-Pierre

Jeudi 24 à 21 heures

Vendredi 25 à 11 heures

CAEN – Saint-Étienne

Jeudi 24 à 17 heures, 19 heures et 22 heures

Vendredi 25 à 10 h 30 et 18 heures

CAEN – Saint-Jean

Jeudi 24 à 19 heures

CAEN – Saint-Gilles

Jeudi 24 à 19 heures et 22 heures

Vendredi 25 à 10 h 45

CAEN – Saint-André

Jeudi 24 à 20 heures

Vendredi 25 à 11 heures

CAEN – Sainte-Thérèse

Jeudi 24 à 19 heures

Vendredi 25 à 11 heures

CAEN – Grâce de Dieu

Jeudi 24 à 19 heures

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Jeudi 24 à 18 h 30 et 21 heures (Saint-François)

Vendredi 25 à 10 h 30 (Saint-François)

OUISTREHAM

Jeudi 24 à 18 heures (Sainte-Thérèse) et 22 heures (Saint-Samson)

COLOMBELLES

Jeudi 24 à 19 heures (Saint-Pierre et Saint-Paul)

MONDEVILLE

Jeudi 24 à 19 heures (Sainte Marie-Madeleine Postel)

GIBERVILLE

Vendredi 25 à 11 heures (Saint-Martin)

VERSON

Jeudi 24 à 17 heures et 19 heures (Saint-Germain)

Vendredi 25 à 10 h 30 (Saint-Germain)

BAYEUX

Jeudi 24 à 17 h 30, 19 h 30 et 22 h 30 (cathédrale) et minuit (monastère des bénédictines)

Vendredi 25 à 8 heures et 10 h 30 (cathédrale) et 10 h 30 (monastère des bénédictines)

LISIEUX

Jeudi 24 à 19 heures et 23 heures (cathédrale Saint-Pierre)

Vendredi 25 à 10 h 30 (cathédrale Saint-Pierre) et 17 heures (basilique Sainte-Thérèse)

DEAUVILLE

Jeudi 24 à 17 h 30 (Saint-Augustin)

Vendredi 25 à 11 heures (Saint-Augustin)



CABOURG

Jeudi 24 à 18 heures et 20 heures (Saint-Michel)

Vendredi 25 à 9 h 30 et 11 heures (Saint-Michel)



Le port du masque est obligatoire.