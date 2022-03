La Seine-Maritime cultive ses jardins

La Seine-Maritime, une terre de jardins ? Le festival des Jardins Secrets en Seine-Maritime invite résidents et touristes à flâner dans une vingtaine d’entre eux. Il s’agit d’une occasion unique de découvrir toutes les richesses de ce patrimoine “naturel” parfois discret.

Animations, ateliers et expositions rythment cette nouvelle édition : “Clères so british”, au Parc de Clères, “Prairie contemporaine, fleurs de fortune”, Musée des Traditions et Arts Normands, “l’Abbaye de Jumièges par Bernard Plossu”, “Etiennes Prat-Peintures”, etc. De nombreux ateliers “verts” sont organisés jusqu’à la fin septembre: “Aquarelle botanique” au Parc de Clères, le 4 août à 9h, “Créer ses bouquets qui ne coûtent rien” à Clères le 4 août à 14h et le 18 août à 9h, “Faire ses teintures végétales soi-même” au Musée de la Corderie Vallois, le 18 août à 14h...

Pratique. Jusqu’au 30 septembre. Tarif Pass’Jardin : une entrée offerte pour une achetée.

Seine-maritime.net