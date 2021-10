Orne. Course d'obstacles Mud d'Ouche : bientôt les inscriptions

Que les sportifs se rassurent, la Mud D'Ouche 2021, organisée par l'association Risl' Adventure, va ouvrir ses inscriptions. L'épreuve aura lieu le 8 mai 2021 sur le site de l'étang de la Croix-Lamirault, L'Aigle et sur la Ferme de Rai. La course d'obstacles initialement prévue le 8 mai 2020 devait accueillir plus de 1 000 participants.

L'objectif de l'épreuve est de traverser un parcours de huit kilomètres, semé de murs de paille ou de bois ou encore de fossés de boue. Pour l'édition 2021 de la course, un protocole sanitaire strict a été mis en place en collaboration avec le gouvernement. Tous les sportifs souhaitant y participer doivent s'inscrire à compter du 1er janvier 2021 sur le site : mud-d-ouche.adeorun.com