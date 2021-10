Football (National). Quevilly Rouen Métropole champion d'automne malgré le nul

Le match

Sur cinq victoires consécutives, les Rouges et Jaunes avaient l'occasion de faire le trou sur un concurrent direct mais dès la 9e minute de jeu, l'ancien Angevin Cheikh Ndoye reçoit un centre fuyant qu'il transforme en but. Dans ce match au sommet, les Normands ne se feront pas prier pour égaliser à la 24e minute par l'inévitable Andrew Jung d'une frappe à l'entrée de la surface. Pas en reste, les visiteurs reprendront l'avantage un peu plus de dix minutes plus tard sur une mauvaise relance du gardien dans les pieds de Ndoye qui frappe, déviée par Nadé. C'est à l'heure de jeu que le dernier but de la rencontre sera inscrit par Manoubi Haddad fraichement entré en jeu et qui égalise pour les locaux.

Prochain rendez-vous

Si les joueurs de Bruno Irlès ne se sont pas imposés, ils prennent néanmoins un point qui leur permet de terminer premier de la phase aller du championnat avec toujours deux points d'avance sur Bastia et le Red Star. Prochain rendez-vous lundi 11 janvier 2021 avec un nouveau choc contre le dauphin Bastia.