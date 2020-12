Seine-Maritime. 1 500 euros d'amende pour avoir insulté le ministre Darmanin

L'homme qui avait traité le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de "sale violeur" en juillet, lors d'une cérémonie d'hommage au père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, a été déclaré coupable d'outrage par le tribunal correctionnel de Rouen, lundi 14 décembre.

1 500 euros d'amende

"Il doit s'acquitter de 100 jours-amendes à quinze euros, soit 1 500 euros. Si ce n'est pas payé, ce sera 100 jours de prison, a déclaré l'avocate du prévenu Chloé Chalot. Je suis très déçue par ce jugement, nous allons interjeter appel. Ça relève de la diffamation et non de l'outrage." Lors de l'audience le 23 novembre, le parquet avait requis 140 heures de travaux d'intérêt général avec exécution dans un délai de 18 mois et trois mois de prison en cas d'inexécution.

Le prévenu, ajusteur dans l'industrie automobile, adhérent à la CGT, avait reconnu avoir lancé "sale violeur, Darmanin, sale violeur", alors que le ministre de l'Intérieur était au pupitre à l'extérieur de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, pour prononcer un discours d'hommage au père Hamel, assassiné en 2016.

Avec AFP.