C'est la création idéale pour occuper les week-ends avant Noël, en famille. Procurez-vous entre dix et quinze planches de palettes de taille identique (10 cm de largeur). Peignez-les aux couleurs désirées, laissez sécher et découpez les aux longueurs que vous souhaitez pour symboliser les branches. Il n'y a plus qu'à monter les étages à votre guise en collant.