Flers. Centre hippique : "On risque de fermer jusqu'en janvier"

"On ne s'attendait pas au deuxième confinement", raconte Anne-Marie Grossin, propriétaire du centre hippique de Flers. Depuis le début du mois de décembre, la fédération avait autorisé la venue de certains cavaliers pour donner de l'activité aux chevaux du club. Les cours avec les mineurs ont également pu reprendre. "On a dû changer notre façon d'enseigner. On fait des promenades en extérieur. Ils sont ravis", poursuit-elle. L'année a tout de même été compliquée pour le club. "On ne peut pas dire que ce soit dramatique mais les aides ne suffiront pas. On a perdu 80 % de notre chiffre d'affaires sur le mois de novembre", explique Anne-Marie Grossin. La réouverture étant compromise, la propriétaire du centre hippique n'est pas sûre de laisser le centre équestre ouvert." Si nous ne pouvons pas utiliser notre manège couvert, nous risquons de fermer jusqu'en janvier", termine-t-elle. Chaque année, le club propose de nombreuses activités pour les petits et les grands. Stages, balades dans le parc du château de Flers, tout est à retrouver sur les réseaux sociaux du club.