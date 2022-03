Cherbourg-en-Cotentin. Jeunes isolés : si vous passiez le réveillon de Noël chez des inconnus ?

Certains étudiants qui ont quitté le nid familial traversent une période en solitaire, privés de sorties entre amis, d'activités sportives et culturelles. Pour leur remonter le moral, plusieurs jeunes des paroisses de Cherbourg-en-Cotentin organisent des rencontres, du mercredi 16 au jeudi 24 décembre : des familles, couples ou personnes volontaires peuvent accueillir chez eux des jeunes de 18 à 25 ans. "C'est l'occasion d'une ouverture aux autres, de rencontre. Cette joie de Noël, chacun peut la partager et passer un repas ou un temps de jeu dans une famille", explique Samuel Demars, à l'initiative de l'opération. Jusqu'à 3-4 jeunes pourront être accueillis par foyer, dans le respect des gestes barrières et du port du masque. Toute personne, croyante ou non, peut s'inscrire en ligne pour un des soirs au choix entre le mercredi 16 et le jeudi 24 décembre, pour passer un moment convivial, entre 18 h 30 et 20 h 30.

Samuel Demars Impossible de lire le son.