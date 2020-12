Normandie. Inquiétude pour les exploitants de cinéma sur la réouverture le 15 décembre

Yoann Durand est directeur du développement de Noé cinémas qui exploite onze salles en Normandie.

Quel est votre état d'esprit à une semaine de la possible réouverture ?

On travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour pouvoir ouvrir le 15 décembre. Les incertitudes depuis quelques jours sur le nombre de cas et donc cette réouverture qui est conditionnée à ces 5 000 cas entre autres, ça nous inquiète. Nous attendons jeudi soir [prise de parole du Premier ministre, NDLR] pour savoir si nous allons pouvoir rouvrir le 15. Nous sommes prêts à accueillir les spectateurs et nous espérons fortement que ce soit mardi prochain.

Pourquoi est-il important de rouvrir avant les vacances de Noël ?

Dès le 15 décembre, beaucoup d'enfants doivent venir pour assister à leur dernière séance de cinéma de 2020, c'est une tradition dans beaucoup d'établissements scolaires. Les vacances permettent ensuite de découvrir des films et tout le monde a envie de retourner au cinéma. Nous avions eu un frémissement important à la fin octobre, avant de devoir refermer nos salles. Là, nous avons une offre importante de films qui vont pouvoir être proposés dès le 16 décembre.

Quel est le protocole sanitaire qui devra être appliqué ?

On ne sait pas ce qui pourra nous être demandé de plus. Le protocole avait déjà été renforcé avec le port du masque pendant la séance et la distanciation avec un siège libre entre chaque spectateur ou groupe. Ça a fait ses preuves, puisque finalement, il n'y a eu aucun cluster dans les salles de cinéma ni dans les théâtres pendant la période de réouverture.

Là, à la reprise, il y aura à nouveau un couvre-feu, et donc la séance du soir ne pourra pas avoir lieu. La dernière séance aura lieu vers 18 h 30-19 heures. je pense que nous sommes au maximum de ce que nous pouvons faire et le public se sent en sécurité dans les salles.