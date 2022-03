Un artiste rouennais au musée de Bernay

L'exposition, intitulée "Retrospective le noir et la lumière" fait découvrir au public de nombreuses oeuvres au fusain de Michel Frechon. Cet artiste rouennais, né en 1892 et décédé en 1974 était membre de l'Ecole de Rouen, plus connue pour ses peintres impressionnsites.

L'exposition, organisée en collaboration avec l'association "Les amis de l'Ecole de Rouen" montre l'artiste à travers ses oeuvres mais également à travers son époque, et notamment les liens qu'il a pu avoir avoir les peintres d'alors.

Enfin de nombreuses visites et ateliers sont organisées en marge de cette exposition.

Pratique. Musée municipale des Beaux-Arts, abbaye de Bernay, place Guillaume de Volpiano, Bernay. Tél. 02.32.46.63.23. Plus de renseignements sur bernaytourisme.fr

(Image : Michel Frevhon - Abbatiale Saint-Ouen 1951-1955)